В Кремле не согласны с «тотальной безнаказанностью» полиции

В процентном отношении полицейские не опаснее любых других россиян. Но мысль о том, что кому-то априори невозможно сопротивляться, шокирует. Фото: pixabay.com

В процентном отношении полицейские не опаснее любых других россиян. Но мысль о том, что кому-то априори невозможно сопротивляться, шокирует. Фото: pixabay.com

Действия против половой неприкосновенности, совершенные сотрудниками полиции, являются отвратительными и неприемлемыми. Однако вывод о некой «тотальной безнаказанности» стражей порядка здесь делать не стоит.

Соответствующее заявление сделал сегодня пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, передаёт ТАСС. Данная фраза стала ответом на вопрос журналиста о связи нескольких произошедших в последнее время случаев преступлений на сексуальной почве, в которых подразумеваются полицейские с, якобы, «тотальной безнаказанностью» последних.

С данной формулировкой Песков согласия не выразил.

«Упомянутые случаи изнасилования абсолютно неприемлемы, отвратительны, но не нужно это связывать с полицейскими», — подчеркнул он. — «Преступления совершают, если это доказано судом, граждане. И вот эти действия граждан против других граждан, естественно, являются возмутительными, недопустимыми», — заявил пресс-секретарь главы РФ.

По его мнению, наказание должно настигать не профессию или образ жизни, а конкретного преступника — которого нужно найти, а вину доказать, после чего вынести приговор.

Напомним, о «полицейском беспределе» в стране вновь заговорили из-за серии преступлений, потрясших страну — и в которых подозреваются сотрудники правоохранительных органов. Так, 27 августа на Кубани были задержаны полицейские, предположительно склонившие несовершеннолетнюю 17-летнюю спортсменку в поселке Витязево (недалеко от Анапы).

До этого, 22 августа, Ленинским районным судом Екатеринбурга была избрана мера пресечения троим полицейским, которые, по версии следствия, совершили групповое надругательство над женщиной прямо в патрульной машине.

Напомним, что тем временем, как сообщала GazetaSPb королева Великобритании подписала указ о приостановке работы парламента. Горячие головы уже назвали это началом становления тирании.