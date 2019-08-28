Работа Британского парламента остановлена. Brexit неизбежен?

Если у королевы и был шанс повлиять на Историю, она им не заинтересовалась. Фото: pixabay.com

Если у королевы и был шанс повлиять на Историю, она им не заинтересовалась. Фото: pixabay.com

Елизавета II, королева Великобритании утвердила прошение премьер-министра страны о приостановке работы британского парламента cо второй недели сентября по 14 октября 2019-го года. Этим она, фактически, поставила крест на надеждах части депутатов палаты общин.

Как стало известно GazeteSPb, входящей в Медиахолдинг, парламент закроет свои двери для лордов и депутатов 9-12 сентября, чтобы снова заработать ли через месяц.

Фактически, когда незапланированные «каникулы» парламентариев — из которых они, кстати, 3 сентября только выходят, закончатся, до даты Brexit останется две с небольшим недели.

Отмечается, что встреча Совета Евросоюза намечается на 17-18 октября, а значит переговорщикам придётся иметь дело напрямую с британским правительством, минуя парламент. Фактически, все основные СМИ Великобритании сходятся в том, что чтобы помешать Борису Джонсону осуществить свой бескомпромиссный (впрочем, одобренный народом на референдуме) план по выходу из Евросоюза любой ценой, несогласным придётся изобрести что-то из-ряда-вон выходящее.

Напомним, изначально дата выхода была согласована на 31 октября 2019-го года — с учётом тех уступок, что сделала экс-премьер Тереза Мэй, в результате потерявшая своё кресло. Борис Джонсон готов к возобновлению переговоров, но в Евросоюзе уже отметили, что не собираются вновь дискутировать по пунктам соглашения, не устраивающим британскую стороны.

Вариант, в котором переговоры каким-то чудом всё же начнутся и завершатся успехом, с тех пр именуется «мягким». Но, по описанным, в том числе, GazetaSPb здесь причинам, гораздо больше вероятность «жёсткого» сценария, на который готов пойти Борис Джонсон — но далеко не весь парламент.

Напомним, ранее GazetaSPb передавала, что опубликован список из 10 самых богатых российских семей.