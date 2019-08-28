Кому принадлежит Россия: Forbes обнародовал список самых богатых семейств

Кому принадлежит Россия: Forbes обнародовал список самых богатых семейств
Красиво жить не запретишь. И очень красиво - тоже. Фото: pixabay.com

Шестой ежегодный рейтинг богатейших семей России опубликовал журнал Forbes. Как указывают аналитики, в этом году фамилии в десятке сменились аж на 30%, да и совокупно заработать им получилось лишь на 300 миллионов долларов больше (суммарный капитал 25,3 млрд долларов).

Отмечается, что в список вошли только те семьи, члены которых заработали свои деньги, не будучи государственными служащими. Установленный в 2019-м году порог отсечения составил 1,16 млрд долларов, что привело к тому, что в нынешнем списке не будет троих семей: братья Зиявудин (всё же входящий в список 200-т богатейших бизнесменов под номером 185) и Магомед Магомедовы, находятся в СИЗО, что не способствует приумножению богатства, а семьи Шамаловых (банковское дело, НФП, нефтегаз) и Зубицких (промышленно-металлургическая группа «Кокс») опустились в своих средствах ниже миллиарда долларов. Зато вместо них в список вошли аграрии, мясопроизводители и инвесторы.

1 — Первое место уже пятый год подряд удерживает клан Гуцериевых. Удержать место им не помешало незначительное снижение доходов в пределах 300 миллионов долларов ($5,65 млрд). В сфере интересов буквально всё — от нефти, газа и угля, до недвижимости, розницы, медиа и гостиничного бизнеса.

Глава семьи — Михаил Гуцериев, председатель советов директоров групп «Сафмар» и НК «Русснефть». 61 год.

2 — Второе место занимают Роттенберги ($5,18 млрд), бывшие лидеры самого первого аналогичного списка в 2014-м году — но, по мнению издания, пострадавшие от антироссийских санкций. Источник состояния семьи — крупное промышленное строительство, нефтесервис, недвижимость и финансовые операции.

Глава семейства Аркадий Роттенберг — глава правления Федерации хоккея России и гендиректор фонда «СКД «Явара-Нева» (Дзюдо-клуб, почётным президентом которого является глава России Владимир Путин). 67 лет.

Регалии довольно скромные — но если учесть, что сын Аркадия Игорь Роттенберг владеет компанией «Газпром Бурение», что обеспечивает ему 122 место в личном рейтинге Forbes, то вопросы исчезают.

3 — Семья Шаймиевых — одна из немногих, кто не потерял, а приобрёл в текущем году, вырастив состояние на $320 млн долларов — до $2,8 млрд. Как указывает Forbes, свои средства получили от нефтехимии.

Однако глава семьи Айрат Шаймиев также является генеральным директором «Татавтодора», то есть держит на плечах всю дорожную сеть немаленькой, и не бедной республики. 57 лет.

4 — Гапонцевы, специализирующиеся на инноватике — в частности, управляющие крупнейшим в мире производством промлазеров IPG Photonics, которые и помогли им достичь вершин, в этом году уступили бронзу и заняли четвёртое место с $2 млрд.

Интересно, что 80-ти летний Валентин Гапонцев, единственный из пятёрки лидеров, официально не живёт в России, выбрав для себя город Вустер в штате Массачусетс (США) с населением менее 200 тысяч человек.

А вот его сын Денис Гапонцев лазерами не увлёкся, а вместо этого вернулся в Россию и запустил свой бренд косметики.

5 — На пятом месте инвесторы Евтушенковы (более известные по названию принадлежащего им предприятия — «АФК «Система» и сотового гиганта МТС). Доход — $1,94 млрд.

Сам Владимир Евтушенков при этом является 63-м по доходам бизнесменов РФ по версии того же журнала. 70 лет.

6 — Семья Рахимкуловых ($1,89 млрд) для обычного российского гражданина мало известна — сам Мегдет Рахимкулов ранее возглавлял отделение «Газпрома» в Венгрии и считался там самым богатым человеком. Он и его два сына входят в правление инвестиционного УК Kafijat, зарегистрированного в Будапеште.

Кроме того, 73-х летнему главе семейства принадлежит 7,22% венгерского OTP банка и бОльшая доля акций «Кафиджата».

7 — На седьмом же месте, обосновались дельцы, продукцию которых можно и в рот положить. Семейство Линников ($1,6 млрд) сделало себя на агробизнесе.

Глава — Александр Линник является председателем совета директоров агропромышленного холдинга «Мираторг». 51 год.

Его брат — президент вышеобозначенной компании, к слову, считается Forbes 132-м богатейшим предпринимателем России-2019.

8 — Чуть позади Линников — Сакисовы ($1,6 млрд),чей основной профиль: страхование и строительство.

Глава семьи Сергей Саркисов — один из совладельцев компании «РЕСО» (от медстраховки до ОСАГО), которой на 2018-й год принадлежало более 6% данного рынка. Проживает в Монако. 60 лет.

Брат Николай (134 место в российском бизнес-Forbes), в свою очередь, предпочитает французский Лион.

9 — Бажаевы ($1,51 млрд). По версии издания, основные средства заработали на добыче и торговле драгоценными металлами. Впрочем, в сферах их интересов и строительство, и нефтедобыча. Более активны за Уралом.

Глава клана Муса Бажаев (53 года) — президент как раз АО «Группа Альянс», которая больше внимания уделяет нефти и другим полезным ископаемым, оставляя участвовать в работе «Русской платины» своему племяннику Дени Бажаеву (156 место списка Forbes в 23 года).

10 — На последнем месте с 1,16 млрд долларов семья Михайловых — возглавляемая женщиной, причём не простой, а занимающей 6 место в рейтинге богатейших женщин РФ. Интересен и профиль заработка — агробизнес, но связанный не со злаками, а мясной продукцией. «Черкизово» — типичный «семейный» бизнес, вслед за «Мираторгом» поднявшийся на волне антироссийских санкций. Указывается, что компания оказалась чуть ли не главным бенифициаром санкций и последовавших контрсанкций — капитализация «Черкизово» за год взлетела на 75% (индекс РТС — только на 17%).

Главе семьи 61 год, но место своего постоянного проживания она предпочитает скрывать от журналистов (два сына и племянница, так же занимающие высокие посты в ПАО «Группа Черкизово» обитают в Москве).
Напомним, ранее GazetaSPb передавала,что Елизавета II может приостановить работу Британского парламента почти на месяц.
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