Великобританский парламент отправят в отпуск — чтобы не мешал Brexit

C соответствующей просьбой де-факто глава Великобритании Борис Джонсон обратил к королеве Елизавете II (которая, по традиции, может это сделать). Парламент должен остановить свою работу с 9 сентября по 14 октября 2019-го года, когда вопрос по Brexit должен быть, так или иначе, решён.

Интересно, что на прямой вопрос «Не пытаетесь ли вы сократить парламентариям, не согласным с Brexit?», Джонсон ответил коротко: «Это абсолютно неверно.

Тем не менее, парламентские каникулы заканчиваются 3 сентября. Иными словами, у них будет меньше недели, чтобы сделать хоть что-то, чтобы предотвратить вероятный «жёсткий» выход Великобритании из ЕС — то есть без договора между Брюсселем и Лондоном.

Член Палаты общин (а именно она, в основном, противостоит премьеру) Джон Беркоу отметил: «до смешного очевидно — отсрочка нужна, чтобы не дать парламенту дискутировать о Brexit и осуществлять свой долг по управлению страной».

Камнем преткновения в, уже казалось бы, решённом вопросе стала Северная Ирландия. На данный момент, даже после выхода Великобритании (а, следовательно, и Северной Ирландии как её региона), последняя останется частью единого европейского рынка и частью Таможенного союза ЕС — хотя и не будет иметь какого-либо права голоса в решениях, принимаемых в Брюсселе. Такое состояние должно продлиться, пока ирландцы не договорятся о чёткой границе между собой (что, учитывая долгую и кровавую историю республик может весьма затянуться).

Нечего и говорить, что появление подобного анклава на территории Великобритании, доставляет мало удовольствия английскому правительству и многие предпочли бы в начале уладить все на бумаге.

Впрочем, Джонсон, принявший бразды правления у Терезы Мэй неоднократно заявлял, что Великобритания выйдет из Евросоюза до 31-го октября 2019-го года. Вне зависимости от любых итогов переговоров.

Дело, в общем-то, за королевой — за свою карьеру, она неоднократно ставила парламент «на паузу», но, именно этот случай, пишет издание, может стать «красной кнопкой», которая остановит выход страны из ЕС.

Напомним, ранее GazetaSPb сообщала, что россияне тратят около 6 тысяч в месяц на рабочие обеды.