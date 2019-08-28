80% российских работников обедают за свой счёт — это обходится им почти в 6 т.р.

Как сообщают аналитики, 8 из 10 работников вынуждены покупать продукты питания для рабочего времени из собственной заработной платы. Средняя «такса» такого перекуса — примерно 280 рублей.

Очередной исследование Superjob, доведённое до сведения GazetaSPb, входящей в Медиахолдинг, говорит, что полностью или частично платят за потреблённые в обеденный перерыв калории только боссы 13% россиян.

Любопытно, что чем больше ценят работника, тем чаще ему полагается бесплатный обед — 19% служащих с з/п больше 80 тысяч рублей получают натуральное довольствие или компенсацию. Другой способ не платить за еду — быть мужчиной, им не приходится жертвовать зарплатой на обед на 7% чаще, чем слабому полу (16% и 9% соответственно). Или жить в Казане или Уфе — там о питании подчинённых заботятся в 20 и 21 случаях из 100.

Деньги, которые работники оставляют в кафе, не сильно разнятся: от 200 до 500 рублей. На большую сумму могут позволить себе шиковать лишь 2% жителей России. К примеру, респонденту, получающие менее 30 т.р. обедают за 230 рублей, а счастливчики с зарплатой более 80 т.р. — немногим больше, то есть 310.

Интересна цена обеда сотрудника-петербуржца — 290 рублей, наряду с, как ни странно, Красноярском (что лишь немногим российского «чемпиона» по параметру — 320-ти рублей в Москве).

Итого, средняя цена «бизнес-ланча» по России — 280 рублей, нетрудно посчитать,что при среднем количестве рабочих дней (21) это равняется 5880 рублям в месяц.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Петербургскому метрополитену намереваются урезать субсидии.