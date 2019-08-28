Цены в метро грозят вырасти, а станции Фрунзенского радиуса готовят к вводу в эксплуатацию.
Петербургскому метрополитену хотят урезать субсидии. Смольный планировал отдать ГУПу около 21 млрд рублей, но сейчас цифру могут сократить на 575 млн.
Всего в проекте бюджета на 2020 год записаны субсидии на 44 млрд рулей для петербургских перевозчиков, следует из данных на сайте Смольного от 28 августа.
Субсидии назначают ГУПам чтобы возместить убытки из-за регулирования Смольным цен на проезд. В 2019 году цена жетона в метро осталась прежней, но вот в 2020-ом, по словам вице губернатора Евгения Елина, его могут поднять сразу на 3 рубля. Стоит учесть, что метрополитен готовит к запуску новые станции Фрунзенского радиуса, но пока нет уверенности, что они смогут принять пассажиров 1 сентября, как планировалось изначально.
Ранее GazetaSPb сообщила, что проезд в общественном транспорте Петербурга может подорожать.