Стали известны подробности смертельного ДТП на улице Зины Портновой

Стали известны подробности смертельного ДТП на улице Зины Портновой
Мамины столкнулись на перекрестке. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Сегодня утром, 18 октября, на пересечении улицы Зины Портновой и Ленинского проспекта произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Автомобили «Ford Focus» и «ВАЗ» столкнулись около 5 часов утра.

Водитель иномарки, при пересечении перекрестка на запрещающий сигнал светофора, «встретился» с машиной «ВАЗ». Последний автомобиль от удара вылетел на тротуар и врезался в столб. Его 60-летняя женщина-пассажир скончалась, 67-летний водитель умер в больнице.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, предполагаемым виновником ДТП является водитель «Ford Focus». В результате медэкспертизы выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту нарушений ПДД возбуждено уголовное дело. Водителя иномарки могут привлечь в качестве подозреваемого.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что после столкновения от машин почти не осталось «живого» места.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти дтп новости спб
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