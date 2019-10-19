В Красноярском крае прорвало дамбу, шесть человек погибли

В Курагинском районе Красноярского края прорыв дамбы повлек гибели шестерых людей. О трагическом инциденте в Щетинкино на реке Сейба стало известно сегодня, 19 октября, в два часа ночи.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, в результате происшествия пострадали 14 человек, судьба еще 10 человек остается неизвестной.

Как сообщает ТАСС, пострадавших госпитализировали в ближайшее медучреждение. В результате прорыва дамбы технологического водоема золотодобывающей артели затопило два общежития.

К месту происшествия оперативно прибыли спасатели и правоохранители. Кроме того, в готовность привели аэромобильную группировку в количестве 200 человек, пяти вертолетов Ми-26 и Ми-8 Сибирского спасательного центра МЧС.

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