Улица Замшина стоит в пробке из-за сломавшейся маршрутки

Улица Замшина стоит в пробке из-за сломавшейся маршрутки
Пробка на улице Замшина. Фото: vk.com

Перегородившая проезжую часть сломавшаяся маршрутка спровоцировала пробку на улице Замшина в Калининском районе Петербурга.

Очевидцы сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», что в понедельник утром на улице Замшина, неподалеку от перекрестка с проспектом Мечникова, сломалась маршрутка. Инцидент спровоцировал скопление автомобилей и общественного транспорта на дороге.

Фото: vk.com

Некоторые нетерпеливые водители маршруток даже начали объезжать затор по аллее улицы Замшина, тем самым нарушая ПДД.

Фото: vk.com

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на прошлой неделе перевернувшая фура на съезде с КАД на Московское шоссе спровоцировала пробку.

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