Улица Замшина стоит в пробке из-за сломавшейся маршрутки

Перегородившая проезжую часть сломавшаяся маршрутка спровоцировала пробку на улице Замшина в Калининском районе Петербурга.

Очевидцы сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», что в понедельник утром на улице Замшина, неподалеку от перекрестка с проспектом Мечникова, сломалась маршрутка. Инцидент спровоцировал скопление автомобилей и общественного транспорта на дороге.

Некоторые нетерпеливые водители маршруток даже начали объезжать затор по аллее улицы Замшина, тем самым нарушая ПДД.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на прошлой неделе перевернувшая фура на съезде с КАД на Московское шоссе спровоцировала пробку.