Старая Ладога – столица Серебряного ожерелья России

Старая Ладога получила символ столицы «Серебряного ожерелья России».
На торжественной церемонии глава Волховского района Алексей Брицун получил знак «Столица Серебряного ожерелья России», сообщает «ЛЕН ТВ 24».
«Я думаю, что с этого дня, с этого момента, когда Старая Ладога взяла на себя почетную миссию стать первым городом в столице Серебряного Ожерелья, начинается новая веха в эпохи возрождения русской Старой Ладоги», — отметил он.
Отметим, что Старая Ладога является одним из самых древних поселений страны и первой столицей Руси. До 1703 населенный пункт считался городом и назывался Ладогой. Историки считают, что именно в Старую Ладогу был приглашен князь Рюрик, положивший начало роду Рюриковичей, бывших царями России до 17 века.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что крестный ход «Общий путь – Одигитрия» пройдет по маршруту «Старая Ладога — Тихвин».