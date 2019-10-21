Старая Ладога – столица Серебряного ожерелья России

Старая Ладога – столица Серебряного ожерелья России
Старая Ладога. Фото: стоп-кадр

Старая Ладога получила символ столицы «Серебряного ожерелья России».

На торжественной церемонии глава Волховского района Алексей Брицун получил знак «Столица Серебряного ожерелья России», сообщает «ЛЕН ТВ 24».

«Я думаю, что с этого дня, с этого момента, когда Старая Ладога взяла на себя почетную миссию стать первым городом в столице Серебряного Ожерелья, начинается новая веха в эпохи возрождения русской Старой Ладоги», — отметил он.

Отметим, что Старая Ладога является одним из самых древних поселений страны и первой столицей Руси. До 1703 населенный пункт считался городом и назывался Ладогой. Историки считают, что именно в Старую Ладогу был приглашен князь Рюрик, положивший начало роду Рюриковичей, бывших царями России до 17 века.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что крестный ход «Общий путь – Одигитрия» пройдет по маршруту «Старая Ладога — Тихвин».

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