Жители Петербурга заметили за решеткой в подвале школы котят и забеспокоились

В подвале одной из школ Фрунзенского района 21 октября местные жители заметили нескольких кошек и котят. Животные находились за решеткой.

Очевидцы предположили, что кошки и котята замурованы работниками школы. Животных заметили в подвале 21 октября.

«В подвале одной из школ Фрунзенского района, работниками школы были замурованы несколько кошек и котят», — сообщили очевидцы в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Прежде чем замуровывать все подвалы в городе, животных бы приютили, обеспечили бы тёплом, жильём, едой. У нас всё как обычно», — комментирует пользователь Сети.