Жители Петербурга заметили за решеткой в подвале школы котят и забеспокоились

Жители Петербурга заметили за решеткой в подвале школы котят и забеспокоились
Котята решеткой. Фото: vk.com/unreleased_dtp

В подвале одной из школ Фрунзенского района 21 октября местные жители заметили нескольких кошек и котят. Животные находились за решеткой.

Очевидцы предположили, что кошки и котята замурованы работниками школы. Животных заметили в подвале 21 октября.

«В подвале одной из школ Фрунзенского района, работниками школы были замурованы несколько кошек и котят», — сообщили очевидцы в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Прежде чем замуровывать все подвалы в городе, животных бы приютили, обеспечили бы тёплом, жильём, едой. У нас всё как обычно», — комментирует пользователь Сети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ночь на 21 октября из поселка Новый Учхоз Ленобласти в ветеринарную клинику Сотникова в тяжелом состоянии доставили раненную дробью бездомную собаку. На теле собаки лоскутами болтались кожа и мясо.

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