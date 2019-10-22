Бездомная собака чудом выжила после обстрела дробью в Ленобласти

В ночь на 21 октября из поселка Новый Учхоз Ленобласти в ветеринарную клинику Сотникова в тяжелом состоянии доставили раненную дробью бездомную собаку. На теле собаки лоскутами болтались кожа и мясо.

«Расстрел бездомной собаки, в пос Новый Учхоз, закон о жестоком обращении не действует. А ведь если это был бы ребенок, стрелка бы нашли быстро», — пишут пользователи Сети в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное», где опубликовано видео о том, как спасали собаку.

По словам местных жителей, пес жил на улице, его подкармливали, он не проявлял агрессии, сообщает 47 news. Однако ловец выстрелом решил его усыпить. Собаку прооперировали и назвали Хэппи. Сейчас собаке требуется длительно затратное лечение. Волонтеры уже обратились за помощью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге нашли «Жигули» с запертыми в клетке собаками. По словам очевидцев, на Заневском проспекте, 30 в побитой машине с решетками на целую ночь были оставлены три собаки. При чем одна из запертых собак была с перевязанной мордой.