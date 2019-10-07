В Петербурге нашли «Жигули» с запертыми в клетке собаками

В Красногвардейском районе местные жители заметили «Жигули» с собаками в багажнике.

По словам очевидцев, на Заневском проспекте, 30 в побитой машине с решетками на целую ночь были оставлены три собаки. При чем одна из запертых собак была с перевязанной мордой. Собаки выглядели беспомощными и забитыми.

Увидев поблизости людей, собаки залаяли. На шум прибежал мужчина «южной» внешности, однако, увидев, что люди снимают происходящее на видео, заявил, что машина не его, а квартира, в которой он живет – съемная.

«Посмотрите на видео: собаки явно украдены или незаконно отловлены с целью УБОЯ и продажи на МЯСО», — пишет один из очевидцев.

Местные жители обратились в полицию, однако беспокоятся, что на ситуацию не обратят внимания.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Киришском районе Ленобласти неизвестный застрелил дворовую собаку из-за ее лая. Инцидент случился в воскресенье, 6 октября, в деревне Пчева.