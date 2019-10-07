Житель деревни Пчева застрелил собаку из-за лая

В Киришском районе Ленобласти неизвестный застрелил дворовую собаку из-за ее лая. Инцидент случился в воскресенье, 6 октября, в деревне Пчева.
О случившемся в отдел полиции сообщил местный житель. Со слов 40-летнего мужчины, неизвестный произвел два выстрела в животное, которое на него лаяло. Очевидец доставил раненную собаку в ветклинику, где ей оказали первую помощь и провели операцию.
Как сообщили в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в ходе розыскных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого в стрельбе. Им оказался 33-летний житель Ленобласти. Установлено также, что собака не проявляла агрессии к мужчине.
По факту жестокого обращения с животными проводится проверка.
Ранее в GazetaSPb сообщали об угоне дорогостоящей иномарке. Машина принадлежала жителю Москвы.