В трех районах Петербурга ограничат движение из-за ремонта

На ряде улиц в Петербурге ограничат движение транспорта в связи с дорожным ремонтом, реконструкцией газопровода и установкой светофоров, сообщают в пресс-службе ГАТИ.

Так, в период 23 октября по 1 ноября возле дома 47 на улице Ленсовета будет ограничено движение транспорта от улицы Орджоникидзе до проспекта Юрия Гагарина. Ограничение связано со строительством светофора.

С 24 октября по 6 ноября на участке проспекта Народного Ополчения от улицы Генерала Симоняка до проспекта Маршала Жукова ограничат движение из-за дорожного ремонта.

В связи с реконструкцией газопровода 25 октября ограничат, а с 26 по 28 закроют движение по четной стороне проспекта Чернышевского на участке от Кирочной до Фурштатской улиц. Будет предусмотрен объезд по улицам Кирочной, Потемкинской и Фурштатской.

Также с 27 по 29 октября ограничат движение по участку КИрочной улицы от Маяковского до улицы Восстания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что движение на Народного ополчения и шоссе Революции ограничат до ноября.