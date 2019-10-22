Блогеры поддержат начинающих предпринимателей Ленобласти

Разные блогеры выступят перед всеми желающими в Ленинградской области и расскажут, как открыть свой бизнес.

Встреча пройдет в рамках развивающегося проекта «Я предприниматель Ленинградской области». Несколько блогеров выступят с лекциями в пяти областных районах: Выборгском, Гатчинском, Кировском, Всеволожском и Сланцевском.

Встречи пройдут в двустороннем порядке: двадцать бизнесменов представят блогерам свои мастерские, производство, поделятся идеями.

В свою очередь медиаличности поделятся своим опытом и расскажут, что нужно для успешного бизнес-старта.

Первая беседа состоялась в субботу, 19 октября, на ней блогеры посетили «Лавку Стеклодува», предприятие Костантина Телицкого.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что в Ленинградской области планируется восстановить множество православных храмов.