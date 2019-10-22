Множество православных храмов восстановят в Ленобласти

Множество православных храмов восстановят в Ленобласти
Сейчас 89 храмов разрушаются, а 49 из них в аварийном состоянии. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Об этом договорились на встрече губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Сегодня 22 октября в здании правительства Ленинградской области прошла встреча, в рамках которой Дрозденко рассказал о большом перечне предложений по восстановлению православных храмов.

Также политик выразил свое сожаление о том, что большинство культурных объектов духовного наследия находятся в плачевном состоянии.

Митрополит Варсонофий поддержал губернатора и предложил организовать рабочую группу, которая постепенно начнет заниматься реставрацией зданий. По словам священнослужителя, Епархия располагает 89 разрушающимися храмами, а больше половины из них и вовсе находятся в аварийном состоянии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что в Ленобласти заработает программа по снижению аварийности электросетей.

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