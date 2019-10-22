В Ленобласти заработает программа по уменьшению аварийности электросетей

Компания «Ленэнерго» создала новую систему снижения аварийности и опасности при аварийном отключении электричества.

Новую технологию обсудили на встрече губернатор Ленобласти и депутаты Законодательного Собрания. Председатель комитета ТЭК Юрий Андреев рассказал, что уже составлен документ, в котором зафиксирован порядок действий в аварийной ситуации.

Так, временное электроснабжение в периоды нарушений в работе сети будет происходить при помощи дизель-генераторных установок.

Главный инженер «Ленэнерго» Игорь Кузьмин сообщил, что сейчас компания располагает 1648 единицами специальных устройств, а к конце следующего года обзаведется еще 84 машинами.

Представители компании не отрицают, что аварии все же будут периодически происходить. Ведь иногда они случаются из-за падения деревьев, к примеру, что сложно контролировать. Но организация намерена устранять любую неполадку не более, чем за 2 часа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что суд отменил приговор водителю автобуса, который наехал на людей в московском подземном переходе.