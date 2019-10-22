Суд отменил приговор водителю, наехавшему на людей в переходе в Москве

Дело водителя автобуса, который в 2017 году наехал на людей в подземном переходе у станции метро «Славянский бульвар», рассмотрят заново.

Старый приговор Московский городской суд отменил из-за того, что предстоит новое рассмотрение по этому делу, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

До этого момента подсудимый Виктор Тихонов находился под стражей, теперь мера пресечения заменена на домашний арест до 21 декабря этого года.

Тихонов не присутствовал лично на заседании, а участвовал по видеосвязи.

Напомним, что 25 декабря 2017 года водитель на автобусе въехал в подземный переход неподалеку от станции «Славянский бульвар», в результате чего погибли четверо людей, еще 15 пострадали.

Сам Тихонов утверждал, что транспортное средство было неисправно, у него отказали тормоза. Правоохранительные органы утверждали, что с автобусом все было в порядке. Изначально мужчину приговорили к 4 годам заключения в колонии общего режима и лишению водительских прав на три года.

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