Воспитательницу чуть не обокрали прямо в детском саду

Мужчина вынул деньги из чужой сумки и попытался скрыться. Фото: Pixabay

Мужчина вынул деньги из чужой сумки и попытался скрыться. Фото: Pixabay

Полиция задержала грабителя на выходе из детского сада.

Наряд вневедомственной охраны нацгвардии по Петроградскому району 21 октября задержал мужчину 39 лет, он пытался обокрасть одну из воспитательниц детского сада.

Мужчина проник на территорию детского сада, находящегося на улице Лизы Чайкиной, затем зашел в кабинет воспитательниц и выкрал из сумки одной из работниц 3 тыс. рублей.

Работница сразу же нажала тревожную кнопку.

Видеокамеры зафиксировали действия преступника: он вытащил деньги из сумки, спрятал их в карман верхней одежды и попытался скрыться.

Сотрудники Росгвардии оперативно прибыли на место происшествия и задержали злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на кражу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что мужчина зарезал свою подругу на кухне в ходе ссоры.