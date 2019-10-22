Мужчина зарезал свою подругу на кухне в ходе ссоры

Мужчина зарезал свою подругу на кухне в ходе ссоры
Дальневосточный проспект, дом 69, Санкт-Петербург. Фото: Google Maps

Полиция Невского района задержала подозреваемого в убийстве иностранного гражданина.

В полицию Невского района 19 октября поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома 69 по Дальневосточному проспекту произошло ножевое ранение.

На месте преступления правоохранители нашли двух девушек 31 и 33 лет с серьезными ножевыми ранениями. Обеих пострадавших госпитализировали, младшая потерпевшая скончалась в больнице.

Сотрудники полиции выявили и задержали подозреваемого, 33-летнего безработного мигранта. Предположительно, в ходе ссоры мужчина напал с ножом на девушек.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что полиция Приморского района провела очередной рейд по проверке таксистов-мигрантов.

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Мужчина зарезал свою подругу на кухне в ходе ссоры
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