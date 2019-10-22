Полиция проверила таксистов в Приморском районе

Очередной полицейский рейд прошел на севере Санкт-Петербурга, проверяли таксистов-мигрантов.

В прошедшие выходные, ночью с пятницы 18 октября на субботу 19 октября сотрудники ГУ МВД России в Приморскому районе Петербурга провели профилактический рейд с целью проверить соблюдение действующих законов иностранными водителями такси.

Полицейские обследовали несколько точек: перекресток Богатырского проспекта и Планерной улицы, территорию у станции метро «Черная речка» и Ушаковскую автомобильную развязку.

В общей сложности сотрудники правоохранительных органов проверили 130 машин и 136 граждан.

Двадцать из них не обладали необходимыми документами и понесут за это административную ответственность. Кроме отсутствия нужных миграционных документов, некоторые водители не имели водительских прав или их автомобили не были застрахованы.

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