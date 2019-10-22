Полиция проверила таксистов в Приморском районе

Полиция проверила таксистов в Приморском районе
Полиция составила четыре протокола. Фото: Baltphoto

Очередной полицейский рейд прошел на севере Санкт-Петербурга, проверяли таксистов-мигрантов.

В прошедшие выходные, ночью с пятницы 18 октября на субботу 19 октября сотрудники ГУ МВД России в Приморскому районе Петербурга провели профилактический рейд с целью проверить соблюдение действующих законов иностранными водителями такси.

Полицейские обследовали несколько точек: перекресток Богатырского проспекта и Планерной улицы, территорию у станции метро «Черная речка» и Ушаковскую автомобильную развязку.

В общей сложности сотрудники правоохранительных органов проверили 130 машин и 136 граждан.

Двадцать из них не обладали необходимыми документами и понесут за это административную ответственность. Кроме отсутствия нужных миграционных документов, некоторые водители не имели водительских прав или их автомобили не были застрахованы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что полковник МВД в отставке застрелил любовника своей жены.

проверка рейд такси
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Суд продлил домашний арест экс-главе Ростехнадзора по делу о мошенничестве
В России могут появиться безалкогольные джин и виски
Торговая сеть «Лента» может переехать на Кипр
В Петербурге злостный нарушитель ПДД оплатил сразу 41 штраф
Полиция проверила таксистов в Приморском районе
Световые табло на трассах Ленобласти переводят на зимний режим
Счетная палата признала неэффективной господдержку Северного Кавказа
Изнасиловавшего 5-летнюю девочку жителя Ленобласти отправили в колонию