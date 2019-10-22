Полковник МВД в отставке пристрелил любовника своей жены

Полковник МВД России, находящийся на пенсии, застрелил любовника своей жены.

Сегодня утром, 22 октября, стали известны детали недавно произошедшего убийства. Офицер на пенсии, 63-летний мужчина, и его 38-летняя женя друг к другу охладели и планировали в скором времени развестись, сообщает Telegram-канал «112».

Пара все еще проживала вместе. В какой-то момент женщина начала водить в дом своего любовника, как подозревал муж.

Однажды вечером между супругами разгорелся конфликт, в ходе которого женщина позвонила их с мужем общему знакомому и попросила о помощи. Как раз этого знакомого офицер и подозревал в интимной связи с женой.

Он приехал в квартиру к супругам, между мужчинами возник еще больший скандал, завязалась драка. В ходе рукопашной муж схватил наградное орудие и выстрелил в обидчика, однако не попал. Но пуля срикошетила и попала в бедро соперника. Он скончался на месте от потери крови.

Также известно, что по прибытии полиции отставной полковник легко сдался полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что в Петербурге мужчина убил двоих, но собирался четверых.