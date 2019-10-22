В Петербурге мужчина убил двоих, но собирался четверых

В Петербурге мужчина убил двоих, но собирался четверых
Трагедия произошла в одном из домов по Дальневосточному проспекту Петербурга. Фото: Google Maps

Прокуратура задержала подозреваемого в убийстве двоих человек и покушении на жизни еще двух россиян.

Сотрудники Следственного Комитета Российской Федерации провели оперативно-розыскные работы в рамках уголовного дела, которое завели по признакам преступлений.

Правоохранительным органам в лице сотрудников ГУ МВД России, Росгвардии и СК РФ удалось выявить и задержать подозреваемого в убийстве двух лиц и покушении на жизни еще двоих. Арестован 34-летний безработный мужчина, который является гражданином Азербайджана, сообщает Главное Следственное Управление СК РФ по Санкт-Петербургу.

Как предполагает следствие, в субботу, 19 октября, подозреваемый находился в квартире одного из многоквартирных домов по Дальневосточному проспекту. Внезапно между ним и его знакомыми возникла неприязнь, которая повлекла за собой агрессию со стороны задержанного. Мужчина нанес несколько ножевых ранений своим знакомым женщинам. Одна из них скончалась в больнице, другая выжила и находится под присмотром медиков.

Орудие преступления (нож) было найдено. Полиция решает вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении обвинений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что в Новой Москве мужчина убил двоих человек, еще четырех ранил.

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