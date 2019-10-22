В Новой Москве мужчина убил двоих, а четырех ранил из-за денег

В Новой Москве мужчина убил двоих, а четырех ранил из-за денег
Наркозависимость могла стать причиной агрессии. Фото: Pixabay

Полиция задержала преступника. Предположительно, пострадавшие отказали ему одолжить денег.

Полиция Новой Москвы арестовала мужчину, который смертельными ударами ножом убил двух человек, а еще четверых ранил. Выжившие сейчас находятся в больнице.

По данным правоохранительных органов, мужчина пришел к своим приятелям, чтобы попросить денег в долг, но получил отказ. После чего нанес всем шестерым присутствующим ножевые ранения, от которых двое скончались.

Все произошло в деревне Дудкино на территории Новой Москвы.

Также известно, что по основной версии следствия, преступник является наркозависимым и регулярно принимает вещества.

Мужчина передан следствию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что Прокуратура Петербурга провела проверку Центрального района на соблюдение правил организации дорожного движения.

Новая Москва убийство
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Школьник в Петербурге в Сети продал чужой автомобиль по поддельным документам
В Новой Москве мужчина убил двоих, а четырех ранил из-за денег
Школьника в Петербурге подозревают в надругательстве над 5-летним мальчиком
Россияне выделили самую бесполезную бытовую технику
Двоих петербуржцев задержали за слив топлива из тепловоза в Автово
В Петергофе задержали мужчину по подозрению в нападении на медбрата
Прокуратура Петербурга судится за безопасность пешеходов
Молодого мужчину госпитализировали с ножевым ранением в Шушарах