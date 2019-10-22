В Новой Москве мужчина убил двоих, а четырех ранил из-за денег

Полиция задержала преступника. Предположительно, пострадавшие отказали ему одолжить денег.

Полиция Новой Москвы арестовала мужчину, который смертельными ударами ножом убил двух человек, а еще четверых ранил. Выжившие сейчас находятся в больнице.

По данным правоохранительных органов, мужчина пришел к своим приятелям, чтобы попросить денег в долг, но получил отказ. После чего нанес всем шестерым присутствующим ножевые ранения, от которых двое скончались.

Все произошло в деревне Дудкино на территории Новой Москвы.

Также известно, что по основной версии следствия, преступник является наркозависимым и регулярно принимает вещества.

Мужчина передан следствию.

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