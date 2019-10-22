Прокуратура Петербурга судится за безопасность пешеходов

Сотрудники прокуратуры Центрального района провели очередную проверку организации дорожного движения и соблюдения соответствующих законов на территории района.

Проверка показала, что дорожно-транспортная обстановка в Центральном районе небезопасная, происходят множество аварий с участием пешеходов, сообщает пресс-служба Прокуратуры Санкт-Петербурга.

В связи с этим прокурор Центрального района направил заявление в Куйбышевский суд, главное требование — обязать Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга обезопасить несколько перекрестков.

В список вошли: опасный перекресток улица Садовая — набережная Лебяжьей канавки, улица 3-я Советская — проспект Бакунина, Лиговский проспект — Рязанский переулок, улица Садовая — Апраксин переулок, улица Шпалерная — проспект Чернышевского. Прокуратура призывает ведомство установить в этих местах перильные ограждения.

Суд удовлетворил заявление в полном объеме.

После вступления судебного решения в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.

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