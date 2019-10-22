Врач рассказала, как уберечь глаза от смартфона

Кандидатка медицинских наук и врач-офтальмолог Татьяна Павлова поделилась советами, которые помогут сохранить хорошее зрение при частом использовании смартфона.

Эксперты из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прогнозируют близорукость половине жителей Земли уже через тридцать лет. Это нарушение зрения уже превратилось в эпидемию века. Специалисты рекомендуют вовремя обращаться к офтальмологам, чтобы не запускать легкие нарушения.

Татьяна Павлова рассказала, что в современном мире до сих пор нет всеобщей нормы максимального нахождения перед экраном. По словам Павловой, это зависит от индивидуальных характеристик глаза, а именно от состояния аккомодационного аппарата глаза, подчеркнула медики в эфире «Радио 1».

Также врач отметила, что особенно плохо на зрение влияет слишком близкое чтение с экрана в неправильно освещенном помещении и неверной позе. Но даже более серьезной она назвала перенапряжение глазной мышцы, которая отвечает за зрение вблизи.

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