Новый император Японии официально взошел на престол

В Японии прошла церемония интронизации, на которой Нарухито объявил, что официально стал новым японским императоров.

Сегодня, 22 октября, в Японии состоялась церемония интронизации, в ходе которой Нарухито официалньо объявил себя новым японским императором.

Нарухито объявил свое вошествие на престол при тысячах гостей, шла прямая трансляция по всем телеканалам страны.

Император поклялся служить Японии и ее народу, пожелал своей стране расцветания и дружбы с мировым сообществом.

Нового правителя поприветствовали как нового символа государство и народа, который в нем проживает.

После окончания речей японский премьер-министр трижды крикнул «банзай», это переводится как «десять тысяч лет».

Напомним, что церемония интронизации является одним из самых важных среди всех мероприятий, предшествующих вхождению в должность императора. На торжественной встрече в этом году собрались две тысячи гостей, четыреста из которых представляли иностранные государства.

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