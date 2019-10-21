Российское посольство опровергло финансирование шпионской сети в Чехии

Представители российского посольства на территории Чехии опровергли данные о содействии шпионской сети.

Немногим ранее от главы чешской Службы безопасности и информации Михаила Коулдека поступило заявление о том, что в прошлом году СБИ и Национальное управление по борьбе с организованной преступностью (НУБОП) разоблачили и разгромили шпионскую сеть, которую, якобы, пытались развить представители России в Чехии.

В посольстве подчеркнули, что это предположение «не имеет ничего общего с действительностью», сообщает РИА Новости.

Напомним, что Коулдека утверждал, что важнейшей угрозой были террористические организации, однако разведческие действия России и Китая представляли долгосрочную проблему и риск.

Также Михаил Коулдека поделился, что на данный момент СБУ не располагает никакой информацией о террористической деятельности на территории страны, а проживающие на ней мусульмане не являются радикально настроенными.

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