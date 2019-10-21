Ассанж прибыл на очередное заседание суда в Лондоне

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж прибыл на заседание Вестминстерского магистратского суда в Лондоне, где будет рассмотрен вопрос о его экстрадиции в Соединенные Штаты.

На трибуне для подсудимых Ассанж сидит в темно-синем костюме с педантично зачесанными назад седыми волосами, выглядит аккуратно и хорошо. После прихода Ассанжа судья поинтересовался, сможет ли он подтвердить свои личные данные, Джулиан спокойно и тих согласился, передает РИА Новости.

В этот раз зал суда больше, чем обычно, а «гостевые» трибуны заполнены целиком. Многие сторонники Ассанжа пришли поддержать его, в том числе и бывший мэр Лондона Кен Ливингстоун.

Цель заседания — понять повестку будущих заседаний. Теперь Ассанж лично присутствует на всех встречах в суде, так как 11 октября судья Танвир Икрам вынес постановление о том, что Ассанж обязан лично находиться в суде, а не по видеосвязи из тюрьмы, как делал это раньше, якобы, из-за плохого самочувствия.

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