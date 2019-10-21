Полиция в погоне задержала пьяного водителя, которому запрещен въезд в РФ

Пострадавших в ходе погони нет. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Пострадавших в ходе погони нет. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Сотрудники Госавтоинспекции в ходе организованного преследования задержали нетрезвого водителя, угрожавшего жизням других людей.

Вчера вечером 20 октября, около 20 часов наряд ДПС по Красногвардейскому району заметил автомобиль Hyundai Sonata, выехавший на встречную полосу. Водитель ехал по встречной и мчался, игнорирую стоп-знаки.

Полицейские отправились в погоню, во время которой водитель еще неоднократно нарушил различные ПДД, чем угрожал жизни и здоровью других участников дорожного движения, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Через 15 минут после начала преследования сотрудникам Госавтоинспекции удалось остановить неугомонного водителя.

Выяснилось, что за рулем бы 30-летний мужчина, иностранец, которому запрещен въезд на территорию России с мая 2019 года. Эксперты установили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Составлены 7 протоколов об административных нарушениях, мужчина доставлен в 112 отдел полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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