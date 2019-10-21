Полиция проверила петербургских мигрантов

Полиция проверила петербургских мигрантов
Большинство проверенных иностранцев не имели нарушений в документах. Фото: Pixabay

Очередной профилактический рейд провела петербургская полиция, проверяли Адмиралтейский и Красногвардейский районы города.

В эти выходные сотрудники правоохранительных органов провели ряд проверок соблюдения миграционного законодательства в Адмиралтейском и Красногвардейском района Санкт-Петербурга.

Проверили работников рынка на Московском проспекте, а также сотрудников универсама на проспекте Косыгина.

Полиция осмотрела документа 841 иностранного гражданина, у 130 человек были обнаружены нарушения, их доставили в отделы полиции для привлечения к административной ответственности.

Среди всех проверенных у 16 человек и вовсе не было никаких документов, удостоверяющих личность и право на нахождение в России, сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Один из иностранцев подозревается в подделке документов.

Полиция выбирает меру пресечения обнаруженных нарушений.

Ранее gszeta.spb.ru сообщила, что задержанная женщина скончалась в отделе полиции.

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