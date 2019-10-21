Задержанная скончалась в отделе полиции

Сотрудники правоохранительных органов ведут проверку по факту смерти женщины в отделе полиции.

Сегодня ночью с 20 на 21 октября в одном из отделов полиции скончалась 32-летняя ранее судимая женщина. Ее доставили в отдел за совершение административного правонарушения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На данный момент известно, что женщине стало плохо, ей вызвали скорую помощь, однако прибывшие на место врачи констатировали ее смерть.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего. Выясняются причины, устанавливаются обстоятельства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что полиция Тосненского района Ленинградской области разыскивает «дачных воров», обокравших дом пенсионерки.