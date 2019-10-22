Угонщик машины скорой помощи в Осло наехал на пенсионеров и детей

Во вторник, 22 октября, в столице Норвегии Осло злоумышленник угнал машину скорой помощи и, заехав на пешеходную часть, сбил двух пенсионеров и женщину с детьми.

Молодой человек, угнав автомобиль скорой помощи, наехал на двух пенсионеров, а также женщину с коляской, в которой было двое семимесячных младенца. Норвежской полиции удалось оперативно поймать преступника. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось задействовать оружие при задержании злоумышленника, так как он, пытаясь скрыться от преследования, отстреливался от полицейских.

После задержания выяснилось, что угонщиком является 32-летний норвежец, который имел сообщницу, девушку 25 лет, также гражданку Норвегии, оба были вооружены. Кроме того, в самом автомобиле обнаружили наркотические вещества. Полиция утверждает, что задержанных не раз привлекали к ответственности ранее.

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