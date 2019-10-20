Пассажирка «Лады» погибла в ДТП на скоростной трассе М-11

Пассажирка &#171;Лады&#187; погибла в ДТП на скоростной трассе М-11
Пассажирка скончалась от полученных травм. Фото: Pixabay

На трассе М-11 «Москва – Петербург» произошло смертельное ДТП. Водитель, управляющий легковым автомобилем Lada, наехал на разделительное ограждение, в результате чего погибла пассажирка.

Трагический инцидент случился сегодня, 20 октября, около 5 утра в Тосненском районе. За рулем автомобиля был 46-летний мужчина. Как сообщили в УГИБДД МВД РФ по городу и области, он не справился с управлением и въехал в разделительное ограждение. В результате столкновения скончалась 42-летняя женщина.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о водителе иномарки, который оставил машину на трамвайных рельсах. Мужчина не смог двигаться дальше, так как легковушка застряла в гальке.

дтп Тосненский район УГИБДД
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