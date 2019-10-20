Водитель Volvo застрял на трамвайных рельсах и продолжил путь пешком на Комендантском

Водитель Volvo застрял на трамвайных рельсах и продолжил путь пешком на Комендантском
Причина действий водителя неизвестна. Фото: vk.com/spb_today

Около станции метро «Комендантский проспект» в Петербурге неизвестный повернул не туда и оказался между трамвайными рельсами. В результате водитель бросил легковушку и скрылся.

Все произошло сегодня, 20 октября, возле ТК «Атмосфера». Очевидцы отметили, что утром выходного дня пробок на дорогах не было. Зачем водитель выехал на трамвайные пути остается неизвестным.

Со слов пользователей в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», водитель, управляющий автомобилем Volvo, не смог проехать и нескольких десятков метров, машина буквально застряла в гальке. Водитель не расстроился, он вышел из машины и продолжил путь на своих двоих.

Движению трамваев легковушка не помешает, так как они на участке не курсируют. Пользователи соцсети «ВКонтакте» предположили, что водитель был в нетрезвом состоянии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о злоумышленнике, который попытался ограбить аптеку. Мужчину напугал настойчивый работник, в результате задуманное пришлось отменить.

дтп новости спб трамвайные пути
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Разъяренный водитель похитил телефон у подростка, кидающегося яблоками в ...
Лже-сотрудники газовой службы похитили у пенсионерки 28 тысяч на Пушкинской
ПФР напомнил, как выйти на пенсию раньше срока
Водитель Volvo застрял на трамвайных рельсах и продолжил путь пешком на ...
Грабитель испугался настойчивого фармацевта в аптеке на Ленинском проспекте
Двое ограбили формовщиц художественного литья во Всеволожском районе
На Типанова каршеринг от удара перелетел через забор на встречку
Неизвестные разбили стекло легковушке, припаркованной на набережной реки Фонтанки