Водитель Volvo застрял на трамвайных рельсах и продолжил путь пешком на Комендантском

Около станции метро «Комендантский проспект» в Петербурге неизвестный повернул не туда и оказался между трамвайными рельсами. В результате водитель бросил легковушку и скрылся.

Все произошло сегодня, 20 октября, возле ТК «Атмосфера». Очевидцы отметили, что утром выходного дня пробок на дорогах не было. Зачем водитель выехал на трамвайные пути остается неизвестным.

Со слов пользователей в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», водитель, управляющий автомобилем Volvo, не смог проехать и нескольких десятков метров, машина буквально застряла в гальке. Водитель не расстроился, он вышел из машины и продолжил путь на своих двоих.

Движению трамваев легковушка не помешает, так как они на участке не курсируют. Пользователи соцсети «ВКонтакте» предположили, что водитель был в нетрезвом состоянии.

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