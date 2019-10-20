Грабитель испугался настойчивого фармацевта в аптеке на Ленинском проспекте

Злоумышленник был неготов к сопротивлению в аптеке. Фото: Pixabay

Злоумышленник был неготов к сопротивлению в аптеке. Фото: Pixabay

В Красносельском районе Петербурга злоумышленник в маске попытался ограбить аптеку. Осуществить задуманное ему помешал серьезный фармацевт.

Инцидент произошел в субботу, 19 октября, в помещении на Ленинском проспекте. Со слов 21-летнего работника, в помещение аптеки вошел неизвестный с ножом. Угрожая, он потребовал передать ему деньги из кассы, однако активное сопротивление со стороны фармацевта смутило злоумышленника. Столкнувшись с неподчинением, неизвестный решил скрыться.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, по факту разбоя возбуждено уголовное дело. Сотрудники правопорядка разыскивают злоумышленника.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об ограблении во Всеволожском районе. Двое неизвестных отобрали у женщин личные вещи.