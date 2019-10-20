Двое ограбили формовщиц художественного литья во Всеволожском районе

Двое ограбили формовщиц художественного литья во Всеволожском районе
Полиция разыскивает злоумышленников. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Во Всеволожском районе Ленобласти злоумышленники ограбили двух женщин. Все произошло в субботу, 19 октября, в деревне Новое Девяткино у дома №4 по улице Флотской.

В отдел полиции обратились формовщицы художественного литья. Со слов женщин, двое неизвестных, применив физическую силу, отобрали у них ювелирные украшения и мобильный телефон. Они добавили, что инцидент случился около трех часов ночи. Женщинам 38 и 40 лет.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, стражи порядка приняли меры к розыску злоумышленников.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о серьезном ДТП с участием каршеринга. Автомобиль от удара вылетел на полосу встречного движения. Передняя часть машины полностью разбита.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти ограбление розыск
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Грабитель испугался настойчивого фармацевта в аптеке на Ленинском проспекте
Двое ограбили формовщиц художественного литья во Всеволожском районе
На Типанова каршеринг от удара перелетел через забор на встречку
Неизвестные разбили стекло легковушке, припаркованной на набережной реки Фонтанки
Кинолог объяснил, почему нельзя подкармливать бездомных собак
Спортивный форум в Петербурге посетили эксперты со всей России
Двое рабочих погибли после обрушения грунта в Екатеринбурге
В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом топлива на АЗС