Двое ограбили формовщиц художественного литья во Всеволожском районе

Во Всеволожском районе Ленобласти злоумышленники ограбили двух женщин. Все произошло в субботу, 19 октября, в деревне Новое Девяткино у дома №4 по улице Флотской.

В отдел полиции обратились формовщицы художественного литья. Со слов женщин, двое неизвестных, применив физическую силу, отобрали у них ювелирные украшения и мобильный телефон. Они добавили, что инцидент случился около трех часов ночи. Женщинам 38 и 40 лет.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, стражи порядка приняли меры к розыску злоумышленников.

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