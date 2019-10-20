На Типанова каршеринг от удара перелетел через забор на встречку

В Московском районе Петербурга произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга. Инцидент случился сегодня утром, 20 октября, на улице Типанова.

Со слов очевидцев в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», на участке столкнулись каршеринг и легковушка. Удар был настолько сильным, что арендованная машина перелетала через ограждение и оказалась на встречной полосе.

На опубликованных кадрах в соцсети «ВКонтакте» видно, что передняя часть каршеринга полностью разбита. Проезжая часть усыпана осколками и деталями машины.

Сведений о состоянии водителей нет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об иномарке, которой неизвестные разбили стекла. Фотографии машины опубликовали в соцсети «ВКонтакте».