На Типанова каршеринг от удара перелетел через забор на встречку

На Типанова каршеринг от удара перелетел через забор на встречку
Машина сильно пострадала. Фото: vk.com/spb_today

В Московском районе Петербурга произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга. Инцидент случился сегодня утром, 20 октября, на улице Типанова.

Со слов очевидцев в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», на участке столкнулись каршеринг и легковушка. Удар был настолько сильным, что арендованная машина перелетала через ограждение и оказалась на встречной полосе.

На опубликованных кадрах в соцсети «ВКонтакте» видно, что передняя часть каршеринга полностью разбита. Проезжая часть усыпана осколками и деталями машины.

Сведений о состоянии водителей нет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об иномарке, которой неизвестные разбили стекла. Фотографии машины опубликовали в соцсети «ВКонтакте».

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