Неизвестные разбили стекло легковушке, припаркованной на набережной реки Фонтанки

Неизвестные разбили стекло легковушке, припаркованной на набережной реки Фонтанки
Причины произошедшего неизвестны. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

Сегодня ночью, 20 октября, на набережной реки Фонтанки очевидцы заметили автомобиль, у которого были разбиты два передних стекла.

«Водителя с утра ждет сюрприз», — написал автор записи в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Пользователи добавили, что легковушка была припаркована у дома №90. На опубликованных кадрах в социальной сети «ВКонтакте» видно, что салон машины усыпан осколками, на самом автомобиле повреждений не замечено.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о дорожно-транспортном инциденте с автомобилем службы каршеринга. Вторым участником аварии стала иномарка, водители «встретились» на перекрестке Измайловского и Обводного. Очевидцы уверены, что виновником ДТП является водитель арендованного автомобиля.

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Неизвестные разбили стекло легковушке, припаркованной на набережной реки Фонтанки
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