Очередное ДТП с каршерингом произошло на перекрестке Измайловского и Обводного

На пересечении Измайловского и Обводного канала в Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие. Участниками стали два легковых автомобиля.

Все случилось сегодня ночью, 20 октября. Со слов очевидцев в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», «Драйв» влетел в «Мазду», совершая поворот со второго ряда.

На опубликованных кадрах в соцсети «ВКонтакте» видно, что машины получил незначительные повреждения. В комментариях большинство пользователей уверяет, что в столкновении виноват водитель каршеринга.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП у Балтийского вокзала. Легковушка подрезала самосвал.