Очередное ДТП с каршерингом произошло на перекрестке Измайловского и Обводного

Очередное ДТП с каршерингом произошло на перекрестке Измайловского и Обводного
Автомобили получили не самые сильные повреждения. Фото: vk.com/spb_today

На пересечении Измайловского и Обводного канала в Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие. Участниками стали два легковых автомобиля.

Все случилось сегодня ночью, 20 октября. Со слов очевидцев в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», «Драйв» влетел в «Мазду», совершая поворот со второго ряда.

На опубликованных кадрах в соцсети «ВКонтакте» видно, что машины получил незначительные повреждения. В комментариях большинство пользователей уверяет, что в столкновении виноват водитель каршеринга.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП у Балтийского вокзала. Легковушка подрезала самосвал.

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Очередное ДТП с каршерингом произошло на перекрестке Измайловского и Обводного
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