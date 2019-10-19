Лихач на «Тойоте» подрезал самосвал у Балтийского вокзала

К счастью, никто не пострадал. никто не пострадал. Фото: vk.com/spb_today

К счастью, никто не пострадал. никто не пострадал. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 19 октября в Адмиралтейском районе произошло ДТП с участием двух «Тойоты» и самосвала.

ДТП произошло напротив Балтийского вокзала.

Как сообщили свидетели произошедшего, водитель «Тойоты» подрезал грузовое авто MAN.

«MAN и легковая не поделили три полосы… напротив Балтийского вокзала», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте». «Решил подрезать самосвал? Смело, но недальновидно», — пишут пользователи Сети.

К счастью, никто не пострадал. Однако столкнувшиеся автомобили заняли три полосы и осложнили проезд другим участникам движения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Гатчинском районе Ленобласти произошло ДТП, в результате которого погиб человек. Водитель за рулем ВАЗ 21140 пошел в обгон, выехал на встречную полосу и столкнулся с Fiat Ducato, за рулем которого находился 60-летний мужчина.