На трассе «Кола» водитель иномарки погиб в ДТП с фурой

Вечером 19 октября в Ленобласти произошло смертельное ДТП.

На этот раз столкнулись Volkwagen Polo и фура.

На трассе «Кола» произошло лобовое столкновение иномарки и грузовика, сообщили в УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. ДТП произошло около 18:20 в Кировском районе, на 58-м километре «Колы». Сообщается, что Volkwagen Polo выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком .

В результате ДТП, 57-летний водитель легкового автомобиля погиб на месте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Гатчинском районе Ленобласти произошло ДТП, в результате которого погиб человек. Водитель за рулем ВАЗ 21140 пошел в обгон, выехал на встречную полосу и столкнулся с Fiat Ducato, за рулем которого находился 60-летний мужчина.