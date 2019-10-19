Под Гатчиной произошло смертельное ДТП

Под Гатчиной произошло смертельное ДТП
Водитель погиб на месте. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 19 октября в Гатчинском районе Ленобласти произошло ДТП, в результате которого погиб человек.

По предварительной информации, ДТП произошло около 18.00 на трассе А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо», сообщает управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Водитель за рулем ВАЗ 21140 пошел обгон, выехал на встречную полосу и столкнулся с Fiat Ducato, за рулем которого находился 60-летний мужчина.

В результате ДТП водитель ВАЗ скончался на месте. Погибшему на вид 30 лет.

Сейчас проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Выборгском районе Петербурга произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась сегодня утром, 19 октября, на проспекте Энгельса. По словам очевидцев, водитель выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ГАЗелью.

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