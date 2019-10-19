Каршеринг влетел в маршрутку и «завершил аренду навсегда» на Энгельса

Каршеринг влетел в маршрутку и &#171;завершил аренду навсегда&#187; на Энгельса
Подробности ДТП устанавливаются. Фото: vk.com/spb_today

В Выборгском районе Петербурга произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась сегодня утром, 19 октября, на проспекте Энгельса.

По слов очевидцев в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», водитель, управляющий автомобилем каршеринга», завершил аренду на остановке, видимо, «навсегда», о чем свидетельствуют снимки. Пользователи рассказали, что водитель выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ГАЗелью.

На опубликованных фотографиях в соцсети «ВКонтакте» видно, что машина буквально осталась без передней части. На общественном транспорте имеются небольшие вмятины.

Подробности ДТП уточняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пожаре в Могилево. Шестеро спасателей тушили частный дом меньше часа.

дтп каршеринг новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Вице-адмирал Михаил Моцак, руководивший подъемом затонувшего ...
Мигрант из Таджикистана изнасиловал 15-летнюю девочку в Ленобласти
Савченко обвинила Порошенко во вранье про конфликт в Донбассе
На Парашютной обрушился строящийся паркинг
«Взрыв» на Байконурской прокомментировали в «Ленэнерго»
Каршеринг влетел в маршрутку и «завершил аренду навсегда» на Энгельса
Сотрудницу маникюрного магазина изнасиловали в парке Александрино
Самолет совершил экстренную посадку в Красноярске из-за сообщения о бомбе