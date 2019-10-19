Каршеринг влетел в маршрутку и «завершил аренду навсегда» на Энгельса

В Выборгском районе Петербурга произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась сегодня утром, 19 октября, на проспекте Энгельса.

По слов очевидцев в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», водитель, управляющий автомобилем каршеринга», завершил аренду на остановке, видимо, «навсегда», о чем свидетельствуют снимки. Пользователи рассказали, что водитель выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ГАЗелью.

На опубликованных фотографиях в соцсети «ВКонтакте» видно, что машина буквально осталась без передней части. На общественном транспорте имеются небольшие вмятины.

Подробности ДТП уточняются.

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