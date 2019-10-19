Утром в Могилево спасатели потушили полыхающий частный дом

Информация о пострадавших и причины возгорания не приводятся. Фото: Baltphoto/ Ирина/ Мотина

Информация о пострадавших и причины возгорания не приводятся. Фото: Baltphoto/ Ирина/ Мотина

В Киришском районе пожарные потушили полыхающий частный дом. Возгорание случилось сегодня утром, 19 октября, в деревне Магилево.

Сообщение о происшествии поступило сотрудникам МЧС России в 8:08. К горящей постройке прибыли 6 сотрудников на двух машинах. Постройка горела на площади 66 «квадратах». Пожарные тушили огонь меньше часа.

Как сообщили в ГУ МЧС России по области, огонь был ликвидирован к 9:00.

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