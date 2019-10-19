Утром в Могилево спасатели потушили полыхающий частный дом

Утром в Могилево спасатели потушили полыхающий частный дом
Информация о пострадавших и причины возгорания не приводятся. Фото: Baltphoto/ Ирина/ Мотина

В Киришском районе пожарные потушили полыхающий частный дом. Возгорание случилось сегодня утром, 19 октября, в деревне Магилево.

Сообщение о происшествии поступило сотрудникам МЧС России в 8:08. К горящей постройке прибыли 6 сотрудников на двух машинах. Постройка горела на площади 66 «квадратах». Пожарные тушили огонь меньше часа.

Как сообщили в ГУ МЧС России по области, огонь был ликвидирован к 9:00.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пропаже дорогостоящей иномарки. Неизвестный похитил автомобиль во Всеволожском районе. Владелец оценил свою машину в 2 миллиона рублей. полиция занимается розысками злоумышленника.

ГУ МЧС России по Ленобласти пожар частный дом
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Самолет совершил экстренную посадку в Красноярске из-за сообщения о бомбе
Утром в Могилево спасатели потушили полыхающий частный дом
Жители Мурино обнаружили колдовские вещи на перекрестке
В Петербурге ушел из жизни генерал-майор полиции Константин Власов
Мужчина лишился Land Rover Discovery во Всеволожском районе
Сегодня на «Газпром Арене» пройдет матч «Зенит» — ...
Мужчина похитил у хозяйки квартиры деньги и украшения на Богатырском проспекте
В Московском районе задержан угонщик Jaguar, попытавшийся скрыться в лесу