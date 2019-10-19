Мужчина лишился Land Rover Discovery во Всеволожском районе

Мужчина лишился Land Rover Discovery во Всеволожском районе
Улица Добровольцев, 20. Фото: Google View

Во Всеволожском районе мужчина лишился автомобиля марки Land Rover Discovery. Полиция разыскивает похищенную иномарку.

С заявлением в полицию обратился 49-летний мужчина. Со слов заявителя, неизвестный похитил его автомобиль в период с 19:00 17 октября до 9:10 18 октября. Машина была припаркована у дома №20 по улице Добровольцев.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, иномарку мужчина оценил в 2 млн 210 тыс рублей. По факту кражи правоохранители возбудили уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о хищении денег и ювелирных украшений из квартиры в Петербурге. Со слов заявительницы, кражу совершил ее сожитель.

Всеволожский район ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти угон
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