Мужчина лишился Land Rover Discovery во Всеволожском районе

Во Всеволожском районе мужчина лишился автомобиля марки Land Rover Discovery. Полиция разыскивает похищенную иномарку.

С заявлением в полицию обратился 49-летний мужчина. Со слов заявителя, неизвестный похитил его автомобиль в период с 19:00 17 октября до 9:10 18 октября. Машина была припаркована у дома №20 по улице Добровольцев.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, иномарку мужчина оценил в 2 млн 210 тыс рублей. По факту кражи правоохранители возбудили уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о хищении денег и ювелирных украшений из квартиры в Петербурге. Со слов заявительницы, кражу совершил ее сожитель.