Мужчина похитил у хозяйки квартиры деньги и украшения на Богатырском проспекте

Мужчина похитил у хозяйки квартиры деньги и украшения на Богатырском проспекте
Богатырский проспект, 47 корпус 2. Фото: Google View

В Приморском районе Петербурга сотрудники правопорядка задержали подозреваемого в краже денег и ювелирных украшений.

Преступный инцидент случился в четверг, 17 октября, в квартире дома №47/2 по Богатырскому проспекту. С заявлением в полицию обратилась 29-летняя женщина.

Со слов заявительницы, 31-летний сожитель проник в открытую комнату, похитил 19 тыс. рублей и украшения, после чего скрылся. Женщина добавила, что мужчина снимает у нее комнату.

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленообласти, в результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о побеге угонщика в Петербурге. В ходе погони он бросил автомобиль и скрылся от полицейских в лесу.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание кража
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Мужчина похитил у хозяйки квартиры деньги и украшения на Богатырском проспекте
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