В Московском районе задержан угонщик Jaguar, попытавшийся скрыться в лесу

Водитель бросил машину и попытался сбежать. Фото: ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Водитель бросил машину и попытался сбежать. Фото: ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

На Пулковском шоссе сотрудники правопорядка попытались остановить легковой автомобиль марки Jaguar. Водитель требования правоохранителей проигнорировал и увеличил скорость, попытавшись скрыться.

В результате погони водитель иномарки не справился с управлением, столкнулся с поребриком у дома №13 и решил бежать самостоятельно. Петербуржец рванул в лесной массив в надежде скрыться, но все-таки был пойман.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, в ходе обыска машины правоохранители обнаружили травматическое оружие, автомобильные номера, а также оборудование для угона машины.

По факту хищения авто было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК России — кража.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о серьезном ДТП на Пискаревском проспекте. Один из водителей бросил иномарку и скрылся с места аварии.