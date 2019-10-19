На Пискаревском проспекте пьяный водитель иномарки заехал под грузовик

На Пискаревском проспекте в Петербурге произошло ДТП с участием иномарки и Газели. Авария случилась сегодня утром, 19 октября.

Со слов очевидцев в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», водитель Kia был в состоянии алкогольного опьянения и покинул место происшествия. В комментариях к записи пользователи рассказали, что второй водитель пострадал, его госпитализировали.

На опубликованных кадрах в социальной сети «ВКонтакте» видно, что передняя часть автомобиля полностью находится под Газелью. В машине сработали подушки безопасности.

Другие подробности происшествия не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о задержании подозреваемой в похищении дорогостоящего смартфона. Преступный инцидент произошел в ТЦ «Галерея».